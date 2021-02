Covid: Israele, per vaccino Pfizer efficacia 94%

(ANSAmed) - TEL AVIV, 15 FEB - Un calo del 94 per cento dei casi sintomatici di Covid è stato rilevato fra quanti sono stati immunizzati col vaccino Pfizer. Lo ha rilevato una ricerca condotta dalla cassa mutua israeliana Clalit, confermando così risultati analoghi raccolti in precedenza dalla cassa mutua Maccabi. La Clalit - precisa la stampa odierna - ha raccolto dati fra 1,2 milioni di israeliani, solo metà dei quali erano stati vaccinati. E' così risultato che l'efficacia maggiore del vaccino si registra a partire da una settimana dopo la somministrazione della seconda dose. Il calo dei casi sintomatici di Covid - precisa il Jerusalem Post - è allora del 94 per cento e il calo dei casi gravi di malattia è del 92 per cento. La efficacia del vaccino resta elevata in tutte le fasce di età dai 16 anni in su, inclusi gli ultra settantenni. Il ministero della sanità ha intanto aggiornato che finora hanno ricevuto una prima dose di vaccino 3,9 milioni di israeliani (su un totale di oltre nove milioni). Di questi, 2,5 milioni hanno avuto anche la seconda dose. (ANSAmed).