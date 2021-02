Serie A: 3-1 alla Lazio, Inter sorpassa Milan

MILANO, 14 FEB - L'Inter batte la Lazio 3-1 (2-0) nell'ultimo posticipo della 22/a giornata del campionato di Serie A. Vittoria che permette ai nerazzurri di raggiungere quota 50 punti e di sorpassare in testa alla classifica il Milan. Per l'Inter a segno due volte Lukaku (22' su rigore e 45') e Lautaro Martínez (64'). Biancocelesti in gol con Escalante (61'). (ANSA).