Maltempo: neve su Murgia barese, domani scuole chiuse

BARI, 14 FEB - A causa delle abbondanti nevicate che nella notte hanno imbiancato la Murgia barese, il sindaco di Altamura ha disposto per domani la chiusura di tutte le scuole. Il provvedimento si è reso necessario per "il perdurare delle avverse condizioni atmosferiche con temperature basse e gelide tali da rendere tutte le arterie stradali ghiacciate e scivolose e, pertanto, pericolose", con conseguenti "difficoltà per il raggiungimento dei plessi scolastici". In molte città dell'area metropolitana di Bari sono stati attivati mezzi spargisale e spalaneve per garantire la percorribilità delle strade. Dalla Prefettura di Bari assicurano che "la viabilità provinciale è tutta transitabile", con rallentamenti in alcune tratte, consigliando di "prestare attenzione alle formazioni di ghiaccio" e l'uso di catene sulla dorsale murgiana tra Corato, Altamura, Poggiorsini, San Magno. Dalla postazione del Soccorso Alpino in Sala Operativa regionale e dai tecnici sul territorio - spiega la Prefettura - non si rilevano particolari criticità". (ANSA).