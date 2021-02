Aggredito in casa a Parigi lo scrittore ebreo Marek Halter

PARIGI, 14 FEB - Lo scrittore ebreo Marek Halter è stato aggredito in casa la notte fra venerdì e sabato da due uomini con il passamontagna, che non hanno rubato nulla ma lo hanno colpito e gli hanno intimato di non gridare. Lo ha raccontato lui stesso a Le Figaro, precisando che i due uomini "non hanno rubato nulla", lasciando anche sul tavolo la sua carta di credito "per mostrare che non era quella che li interessava". "Volevano spaventarmi, avvertirmi", ha detto lo scrittore, che ha presentato una denuncia alla polizia. (ANSA).