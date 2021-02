Papa: bravi i confessori che non stanno con frusta in mano

CITTA DEL VATICANO, 14 FEB - Sono "bravi quei confessori che non sono con la frusta in mano ma sono solo per ricevere, ascoltare, dire che Dio è buono e che non si stanca mai di perdonare". Lo ha detto il Papa all'Angelus invitando i fedeli in piazza San Pietro a fare un applauso a questi sacerdoti. Poi il Papa, nel giorno di San Valentino, ha rivolto all'Angelus "un pensiero, un augurio ai fidanzati, agli innamorati. Li accompagno con la mia preghiera e li benedico". (ANSA).