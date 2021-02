Cavo (Fipe), inqualificabile operato Speranza

GENOVA, 14 FEB - "Quello che ha fatto il ministro Speranza è inqualificabile. Ci sono colleghi che adesso dovranno buttare centinaia e centinaia di euro di merce appena comprata. Eppure sarebbe bastato dire che entravamo in zona arancione tre giorni prima". Si dice "molto arrabbiato" Alessandro Cavo, presidente di Fipe Confcommercio Liguria e proprietario del ristorante Cavo che ricorda come i ristoranti siano "una parte importante del sistema Paese" a cui "è necessario portare rispetto. Rispetto per il lavoro, se non altro. Ieri un associato mi ha detto 'con gli ultimi soldi che ho in tasca ho fatto per San Valentino'. Soldi buttati come quei 100 kg di pesce acquistati da un altro collega". (ANSA).