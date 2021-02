Coppia scomparsa: Laura Perselli morta per strangolamento

BOLZANO, 13 FEB - Laura Perselli, la bolzanina scomparsa il 4 gennaio e la cui salma è stata trovata un mese dopo nell'Adige ad Egna, sarebbe morta per strangolamento. E' quanto si apprende da indiscrezioni sull'autopsia effettuata in giornata, su incarico della procura, dal medico legale Dario Raniero e, per la difesa, dall'anatompatologo bolzanino Eduard Egarter Vigl. (ANSA).