Maxi tamponamento sulla Torino-Bardonecchia, almeno un morto

TORINO, 13 FEB - Maxi tamponamento sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, in Valle di Susa, all'altezza della galleria Serre La Voute di Salbertrand. Almeno una ventina le auto coinvolte, con un morto e oltre dieci feriti, di cui uno grave. Il ghiaccio sull'asfalto la probabile causa. L'autostrada è chiusa in entrambe le direzioni, tra Susa e Oulx. I vigili del fuoco stanno intervenendo per soccorrere alcuni automobilisti bloccati nelle proprie auto. Le prime immagini, diffuse sui social, sono di panico tra gli automobilisti. In corso l'intervento di polizia, ambulanze e vigili del fuoco, che stanno liberando gli automobilisti dalle lamiere. I soccorritori definiscono il contesto in cui stanno operando molto complesso. (ANSA).