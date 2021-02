Covid: Moderna chiede aumento dosi in fiale dopo ok Fda

WASHINGTON, FEB 12 - Moderna ha reso noto di aver chiesto l'autorizzazione alle varie autorita' regolatorie nel mondo di mettere il 50% in piu' di vaccino anti Covid in ciascuna fiala per aumentare rapidamente le forniture. La casa farmaceutica ha diffuso un comunicato dopo che il New York Times ha riportato la notizia che la Food and Drug Administration (Fda) ha gia' dato disco verde ad aumentare i livelli di ciascuna fiala del 40%. (ANSA).