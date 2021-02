Maltempo: ad Ischia quattro frane in 48 ore

ISCHIA, 12 FEB - Quattro frane in meno di 48 ore ad Ischia, senza danni a persone, per la pioggia caduta senza sosta negli ultimi giorni . A Casamicciola è franato un costone nella zona di piazza Bagni alla pendici del monte Epomeo, provocando la chiusura di una strada che conduce ad alcune abitazioni che sono rimaste isolate per alcune ore per uno smottamento che a poca distanza aveva reso impraticabile anche l'altra strada di accesso alla zona. A Barano ieri mattina un tratto consistente di un muro a secco ha ceduto danneggiando due auto in sosta lungo via Corrado Buono mentre a Serrara Fontana è stata da poco risolta l'emergenza creata da uno smottamento nel tratto iniziale di via Casale, la piccola strada interna che conduce alla spiaggia dei Maronti, che impediva l'accesso a diverse case e terreni. Nello stesso comune, lungo la statale 270 che percorre tutta l'isola, all'altezza di via Trofa si è verificato ieri sera un copioso smottamento di terra e fango finito sulla sede stradale e che ha bloccato la circolazione dei veicoli; con l'intervento di numerosi volontari e delle forze dell'ordine è stato possibile rimuovere il terreno franato e riaprire la strada. Nella mattinata di oggi la frana più grossa, in zona Martofa nella frazione di Succhivo, sempre del comune di Serrara: diverse decine di metri cubi di terra si sono staccati dalla montagna franando verso valle e finendo a poca distanza da una villa; il movimento franoso, visibile anche da grande distanza, non ha arrecato danni sostanziali al fabbricato. (ANSA).