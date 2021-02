Governo: De Luca, ad oggi nessuna parola su Mezzogiorno

NAPOLI, 12 FEB - Ribadisce più volte che "dobbiamo avere molta prudenza" sul prossimo Governo ma un aspetto, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb lo chiama in causa: "Non ho ascoltato nessuna parola sul Mezzogiorno". "In relazione agli investimenti, al recovery plan tutte cose che dovemmo verificare - spiega - poi saremo in grado di fare una valutazione". (ANSA).