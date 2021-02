Biden fa entrare i richiedenti asilo bloccati in Messico

WASHINGTON, FEB 12 - Dal 19 febbraio l'amministrazione Biden comincerà a far entrare negli Usa i richiedenti asilo costretti ad attendere in Messico da un programma del governo Trump. Lo ha annunciato il nuovo segretario della Homeland security Alejandro Mayorkas. "Questa ultima azione è un altro passo verso il nostro impegno a riformare le politiche migratorie che non sono allineate con i valori della nostra nazione", ha spiegato. Come aveva preannunciato, Biden rottama così la politica 'Remain in Mexico' del suo predecessore. (ANSA).