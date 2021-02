India: nuovo lago sotto ghiacciaio, si teme altra valanga

NEW DELHI, 12 FEB - La scoperta di un nuovo lago ha suscitato in Uttarakhand timori per la possibilità di una ulteriore valanga sulla vallata del fiume Rishiganga, colpita domenica corsa da una inondazione, dopo il crollo di un ghiacciaio sovrastante. Le autorità dello stato hanno organizzato un'ispezione aerea con elicotteri e una cordata ad alta quota di geologi alpinisti per studiare la situazione. Secondo la rete televisiva NDTV, il nuovo bacino è stato identificato 5 km a nord dalla valle già colpita, da YP Sundriyal, un geologo che, dopo essere salito in alta quota con l'aiuto di un gruppo di abitanti del luogo, ha lanciato l'allarme: "il lago -dice- potrebbe non reggere perché privo di argini e causare una seconda valanga d'acqua". Le operazioni di recupero dei dispersi nella valle colpita dalla valanga, quasi duecento, sono tuttora in corso e sono 36 le vittime accertate. (ANSA).