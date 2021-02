Usa: Melania Trump fra spa e cene, snobba l'impeachment

NEW YORK, 12 FEB - Melania Trump trascorre le sue giornate fra la spa e pranzi e cene, incurante nella maggior parte del tempo del processo per il secondo impeachment del marito, l'ex presidente Donald Trump. Secondo indiscrezioni, l'ex First Lady visita la spa di Mar-a-Lago anche due volte al giorno e si mantiene lontano dai riflettori. La sera cena con il marito e spesso con i genitori, che abitano nelle vicinanze. Melania però talvolta non riesce a nascondere la sua freddezza nei confronti del marito o a trattenere la sua irritazione verso Jill Biden, che nella East Wing della Casa Bianca ha intrapreso una strada opposta alla sua e che ha conquistato molta attenzione da parte dei media. Verso Trump è talvolta dura perché consapevole dei danni alla sua immagine causati dal marito. Melania aveva infatti previsto di partecipare all'inaugurazione di Joe Biden ma poi non ha potuto farlo quando il marito ha twittato che non ne avrebbe preso parte. (ANSA).