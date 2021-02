Recovery: Renzi,ora tutti concordano che va scritto meglio

ROMA, 10 FEB - "Il Governo di Mario Draghi non ha ancora giurato ma già ha prodotto significative novità. Cresce la fiducia, cresce tra i cittadini ma cresce anche sui mercati e tra le istituzioni internazionali. Le aziende quotate valgono in media il 10% in più di quello che valevano una settimana fa. Per l'Italia è una gigantesca boccata d'ossigeno. Tutti adesso concordano sul fatto che il Recovery Plan va scritto meglio. E mi sembra un risultato non scontato se penso alle polemiche contro di noi a dicembre". Lo scrive Matteo Renzi nell'enews. "Sappiamo che cambiare passo sui vaccini, sulla scuola, sullo sblocco dei cantieri sono le priorità di tutti, non solo di Italia Viva", aggiunge affermando che "per tutti questi motivi adesso è fondamentale aiutare lo sforzo del nuovo Governo". (ANSA).