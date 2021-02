Governo: Salvini, dal centrodestra nessun no pregiudiziale

ROMA, 10 FEB - "Gli italiani hanno fretta. Hanno fame di salute, di lavoro, di scuola e di libertà. Non si può perdere altro tempo: noi rinnoviamo - come Lega e come centrodestra - la disponibilità a dar vita al nuovo governo che metta al centro la salute degli italiani, il taglio delle tasse, il taglio della burocrazia, un ritorno alla vita. Non poniamo veti e non diciamo 'no' pregiudiziali. Responsabilità, velocità ed efficienza: noi ci siamo". Lo dice in una nota il leader della Lega, Matteo Salvini al termine dell'incontro con il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi che si è svolto stamani. (ANSA).