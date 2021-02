Btp, nuovo minimo storico decennale italiano, allo 0,48%

MILANO, 10 FEB - Nuovo minimo storico per il rendimento del decennale italiano, che ha toccato lo 0,489%, mentre lo spread Btp-Bund è arrivato a 94,3 punti base. Il calo si registra nella giornata in cui il premier incaricato, Mario Draghi, è impegnato in un confronto con le parti sociali, conclusi quelli con i partiti politici nei giorni precedenti. (ANSA).