Oscar: 'Notturno' di Rosi in shortlist migliori documentari

ROMA, 10 FEB - "Notturno" di Gianfranco Rosi entra nella shortlist dei migliori 15 documentari in corsa per la nomination agli Oscar. Le candidature estratte dalla shortlist saranno annunciate il 15 marzo e le statuette saranno attribuite il 25 aprile, in ritardo di due mesi a causa della pandemia da Covid. Il film di Rosi e' distribuito in Nord America dalla Super Ltd, divisione di Neon. Non e' rientrato nella shortlist del miglior film straniero che include il bosniaco "Quo Vadis, Aida?" presentato a Venezia. Nelle shortlist di oggi anche, per la migliore canzone originale, "Io Sì" da "The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)" di Edoardo Ponti con la madre Sophia Loren. (ANSA).