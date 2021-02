Covid: Capo J&J, vaccino potrebbe servire 1 volta l'anno

ROMA, 10 FEB - Il vaccino contro il Covid-19 potrebbe essere necessario "una volta l'anno, per molti anni". Lo sostiene l'amministratore delegato della Johnson & Johnson, Alex Gorsky, in un'intervista a CNBC. "Purtroppo, più si diffonde più il virus muta. Ed ogni volta che muta la variante può rispondere in modo diverso non solo ai farmaci ma anche al vaccino", ha spiegato. (ANSA).