Ambiente: Calabria, stop ad impianti eolici ed elettrodotti

CATANZARO, 09 FEB - Sono state sospese in Calabria le autorizzazioni per la realizzazione di impianti eolici ed elettrodotti "in quanto rappresentano una violenza alla bellezza della regione e allo sviluppo del turismo". Lo ha disposto l'assessore alla Tutela dell'ambiente della Regione, Sergio De Caprio. Il provvedimento é stato adottato, riferisce un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale, "nelle more dell'approvazione del Piano paesaggistico della Regione Calabria, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, 'Codice dei beni culturali e del paesaggio'. "Nello stesso contesto - si aggiunge nella nota - è stato avviato un Tavolo tecnico interdipartimentale per definire l'efficienza ecologica del marchio di qualità dell'energia rinnovabile regionale, come previsto dalla legge n. 25 del 19 novembre 2020 della Regione". (ANSA).