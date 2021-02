Covid: 81 casi in Sardegna, tasso di positività 0,4%

CAGLIARI, 09 FEB - Ottantuno nuovi contagi su 17.184 test eseguiti in Sardegna con un un tasso di positività dello 0,4%. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. Salgono così a 39.664 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza. Si registrano otto decessi (1.031 in tutto). Sono invece 371 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-9 rispetto al dato di ieri), mentre sono 37 (+2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.978. I guariti sono complessivamente 24.017 (+214). (ANSA).