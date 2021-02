Governo: Berlusconi, sostegno a Draghi, scelga in autonomia

ROMA, 09 FEB - "Ho confermato al presidente incaricato il sostegno di Forza Italia con la sollecitazione di fare scelte di grande profilo tenendo conto delle indicazioni dei partiti, ma decidendo in piena autonomia". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo le consultazioni con il premier incaricato, Mario Draghi. "Noi faremo la nostra parte con lealtà e spirito costruttivo - ha aggiunto - La gravità della situazione impone di mettere da parte calcoli, tattiche e interessi elettorali per mettere al primo posto la salvezza del Paese". "Quello che nasce - ha continuato - è un governo che si fonda sull'unità del Paese e delle forze politiche senza preclusioni alcune. E' la risposta a una grave emergenza e durerà il tempo necessario per superarla". (ANSA).