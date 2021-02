Meloni, Draghi ha escluso la Flat Tax

ROMA, 09 FEB - "Draghi ci ha parlato della sua riforma del fisco, immagina che le tasse non aumenteranno e immagina un sistema progressivo ed esclude la flat tax". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, al termine delle consultazioni con il Presidente incaricato Mario Draghi. "E' stato un incontro basato sui contenuti, ci limitiamo a un confronto franco su questo - ha aggiunto - Non mi aspettavo che Draghi potesse leggere le nostre proposte ieri notte, ma la nostra posizione è immutata. Non voteremo la fiducia ma faremo opposizione responsabile e patriottica". (ANSA).