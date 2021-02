Cina, nessuna traccia del Covid prima della fine del 2019

ROMA, 09 FEB - "Non ci sono tracce sostanziali della diffusione del coronavirus in Cina prima della fine del 2019. E non ci sono prove che circolasse a Wuhan prima del dicembre del 2019". Lo ha detto in una conferenza stampa nella città primo focolaio del Covid il professor Lian Wannian, a capo della delegazione di 17 esperti cinesi che ha affiancato quella dell'Oms. Non c'è alcuna indicazione che dia il Covid-19 presente prima di dicembre 2019, ha sottolineato Liang osservando che molti casi di contagio sono stati rilevati nella seconda metà di dicembre. "Dal punto di vista epidemiologico il virus è stato trovato al mercato del pesce Huanan, ma altri casi in altri mercati. Non è possibile concludere che il virus sia arrivato per primo al mercato Huanan". (ANSA).