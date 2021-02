Cav per la prima volta nella nuova casa,ex dimora Zeffirelli

ROMA, 09 FEB - Silvio Berlusconi, arrivato a Roma per guidare la delegazione di Fi nel secondo giro di consultazioni con Mario Draghi, per la prima volta si recherà nella sua nuova residenza romana, la villa sull'Appia Antica ex dimora del regista Franco Zeffirelli. L'ex capo del governo aveva infatti disdetto il contratto di affitto di palazzo Grazioli dopo l'acquisto della nuova casa. I lavori nella dimora, iniziati uno anno fa, subirono dei rallentamenti a causa del Covid. Ad accogliere il leader di Fi nella nuova casa, il vice presidente azzurro Antonio Tajani. (ANSA).