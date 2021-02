Vaticano: serve svolta,assistere gli anziani nelle loro case

CITTA DEL VATICANO, 09 FEB - Occorrono "nuove e incisive misure perché sia reso possibile agli anziani di essere accompagnati e assistiti in contesti familiari, nella loro casa e comunque in ambienti domiciliari che assomiglino più alla casa che all'ospedale. Si tratta di una svolta culturale da mettere in atto". Lo sottolinea la Pontificia Accademia per la Vita in un documento sugli anziani chiedendo sostanzialmente di superare l'attuale modello di Rsa e case di riposo attraverso l'assistenza domiciliare. (ANSA).