Germania, Polonia e Svezia espellono diplomatici russi

BERLINO, 08 FEB - Germania, Svezia e Polonia hanno deciso di rispondere a Mosca ed espellere dei diplomatici russi dopo l'analoga decisione nei giorni scorsi da parte del Cremlino di espellere rappresentanti dei tre Paesi europei. "Le decisioni prese oggi da Germania, Svezia e Polonia sono infondate, non amichevoli e non sono che la continuazione di una serie di azioni che l'Occidente intraprende nei confronti del nostro Paese e che qualifichiamo come ingerenze nei nostri affari interni", ha detto la portavoce del dicastero, Maria Zakharova, al primo canale della tv di Stato russa. (ANSA).