Covid: tute personalizzate con foto in ospedale Sciacca

PALERMO, 08 FEB - Arrivano nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale 'Giovanni Paolo II' di Sciacca (AG) le tute anti Covid personalizzate per il personale sanitario. E' un un progetto pilota dell'Asp di Agrigento, che punta a ridurre la distanza tra medici, infermieri e operatori sociosanitari e pazienti. Le tute degli operatori dell'ospedale 'Giovanni Paolo II' riportano nome e foto di chi le indossa. L'idea, semplice ma efficacissima, ha consentito ai sanitari di uscire dall'anonimato imposto dal virus durante i turni di servizio facendosi riconoscere dai pazienti coscienti e dando un volto a chi presta le cure. "Si tratta di un gesto mirato a ridurre lo stress psicologico degli ammalati Covid e a ripristinare quel contatto umano che, troppo spesso, si dà per scontato senza apprezzarlo", si legge in una nota dell'Asp di Agrigento. L'iniziativa di umanizzazione è stata fortemente voluta dal commissario straordinario dell'azienda Mario Zappia. grazie alla collaborazione, oltre che del primario Francesco Petrusa, anche del coordinatore dell'unità, Marco Li Gioi, dell'infermiere Giuseppe Armato, che ha messo a disposizione i mezzi e la sua passione per la fotografia in condivisione con tutto il personale del reparto. (ANSA).