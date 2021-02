Covid:nel weekend 180mila controllati,oltre 3mila sanzionati

ROMA, 08 FEB - Sono state 180.614 le persone controllate dalle forze dell'ordine lo scorso weekend nell'ambito dei servizi per il rispetto delle prescrizioni anti-Covid: 3.122 i sanzionati e 61 denunciati per aver violato la quarantena. Questi i dati del Viminale nel fine settimana che ha visto gli italiani affollare strade e locali, Bassa la quota di trasgressori rilevata: l'1,8% di quelli controllati. Gli esercizi commerciali monitorati sono stati 25.635: 244 titolari sono stati sanzionati, per 65 è stata disposta la chiusura. (ANSA).