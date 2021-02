Recovery: C.Conti,sarà arduo rientrare da debito 160% Pil

ROMA, 08 FEB - "Sarebbe sbagliato ritenere che la mancanza di un vincolo esterno (europeo) all'espansione del debito pubblico debba spingerci ad accrescerlo oltre i limiti fin qui prefigurati dai documenti programmatici". Lo afferma il presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, in una audizione al Senato sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) aggiungendo che "rientrare dal 160 per cento del Pil, od oltre, come oggi è giustificato prevedere, sarà compito arduo". (ANSA).