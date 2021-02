Governo: Rosato, posizione Lega di grande importanza

ROMA, 08 FEB - "Matteo Salvini sta rispondendo con intelligenza. Non ci vedo niente di strano, anzi credo che sia necessario che vengano rimossi paletti e veti e si faccia fare a Draghi il suo lavoro". Lo ha detto il coordinatore di Iv e vicepresidente della Camera, Ettore Rosato a L'Aria che Tira su La7. "Le posizioni che sta assumendo la Lega sono di grandissima importanza. E lo stesso quello che sta facendo il M5s. Stiamo rendendo i sovranisti marginali nello schieramento politico" ha detto ancora Rosato che a proposito di governo tecnico o politico dice "sarà come preferisce Draghi. Mi sembra che ci sono molte pressioni per un governo politico ma noi non ci aggiungiamo". (ANSA).