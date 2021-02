Governo: Messina, con Draghi spread tra 50-60 punti

MILANO, 08 FEB - "Un Governo Draghi può accelerare la crescita del nostro Paese e portare lo spread a 50-60 punti". Lo ha detto il consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nel corso di una intervista a Bloomberg Tv. "Tutto ciò - ha aggiunto - sarà molto positivo per l'Europa intera e non solo per l'Italia. Sarà positivo anche per il comparto bancario". L'Italia ha dei "fondamentali solidi ed è un Paese forte", ha aggiunto Messina. Le priorità da affrontare sono la "crescita del Pil, le riforme e un piano per utilizzare i fondi del Recovery fund", ha concluso. (ANSA).