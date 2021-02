Peschereccio finisce sugli scogli nel sud Sardegna

CARLOFORTE, 08 FEB - Naufragio questa mattina a Carloforte, nel sud ovest della Sardegna. Un peschereccio si è arenato sugli scogli dell'Isola Piana e i quattro marinai che si trovavano a bordo sono stati soccorsi dalla Capitaneria di porto. L'allarme è scattato intorno alle 5. Secondo una prima ricostruzione, il peschereccio stava probabilmente facendo rientro quando durante l'avvicinamento alla costa è finito sugli scogli, rimanendo incagliato. La grossa imbarcazione si è piegata su un lato ma non è affondata. Il comandante ha subito lanciato l'Sos. Sul posto sono arrivate una motovedetta della Guardia costiera di Carloforte e un battello. I quattro marinai sono stati prelevati e trasferiti in porto. Non hanno riportato ferite. All'Isola Piana sono anche arrivati gli uomini del Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco che stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza il peschereccio e valutando gli interventi per disincagliarlo. Dalle prime verifiche effettuate dai vigili del fuoco nell'impatto sugli scogli non ha riportato danni e non si è verificata la fuoriuscita di carburante o idrocarburi. La Capitaneria di porto ha avviato l'inchiesta per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificarne le cause. (ANSA).