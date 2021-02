Rapine ad anziani a Treviso, Carabinieri eseguono 3 arresti

TREVISO, 08 FEB - I Carabinieri di Treviso hanno arrestato tre persone, due donne e un uomo, ritenute responsabili di una serie di violente aggressioni a scopo di rapina ai danni di anziani. Una delle vittime, un 84enne di Treviso, a causa delle lesioni riportate era deceduto dopo alcuni mesi di ricovero in ospedale. La banda approcciava le vittime con la tecnica dell''abbraccio', poi le rapinava, strappando loro i preziosi di dosso. Per arrivare all'individuazione della banda le indagini condotte dagli uomini dell'Arma si sono estese anche in ambito internazionale. (ANSA).