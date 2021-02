Tesei, seguito indicazioni Sanità umbra e Iss

PERUGIA, 07 FEB - "Abbiamo dovuto adottare un provvedimento pesante che presuppone sacrifici per tutti ma ho seguito le indicazioni e le richieste della sanità. Non solo quelle regionali ma anche dell'Istituto superiore": lo ha detto la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei in merito alla zona rossa disposta da lunedì per tutta la provincia di Perugia e sei comuni di quella di Terni in seguito all'emergere delle varianti inglesi e brasiliana. La governatrice è stata intervistata dalla TgR Rai dell'Umbria. Ha quindi parlato di "misure necessarie". "Ho adottato - ha ricordato ancora Tesei - un principio di massima precauzione per evitare che il virus possa dilagare anche al resto dell'Umbria e alle regioni limitrofe. Credo che questo approfondimento che è stato fatto sia utile all'intero Paese e adesso anche altre Regioni stanno cominciando a intervenire con esami più approfonditi per isolare le varianti. La variante brasiliana è stata individuata il 10 gennaio e noi siamo riusciti a porre la questione all'Iss. Questo significa - ha concluso Tesei - che il sistema è in grado di poter reagire immediatamente". (ANSA).