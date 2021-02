Ferrari: premio competitività di 7.500 euro lordi

TORINO, 07 FEB - I dipendenti degli stabilimenti italiani della Ferrari riceveranno per il 2020 un premio di competitività per un valore base complessivo di 7.500 euro lordi. Tale valore può essere riparametrato in base al numero di assenze, tra le quali non sono conteggiate quelle per il Covid. Lo ha reso noto la casa di Maranello ai sindacati firmatari dell'accordo sul premio di competitività. I dipendenti della Ferrari nel 2020 sono aumentati del 6,3% a oltre 4.500 in tutto il mondo, la maggior parte in Italia. (ANSA).