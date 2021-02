Cortina: il ritorno di Spoke, il labrador anti-esplosivi

ROMA, 07 FEB - Ritorno sulle Dolomiti per Spoke, il labrador in servizio al Reparto cinofili della Polizia di Stato a Bologna, esperto in esplosivi. E' stato lui, che aveva già lavorato alla Coppa del Mondo, a bonificare, accompagnato dal suo conduttore, i luoghi dove si svolgerà la cerimonia di apertura di Cortina 2021. Spoke adora la montagna e i bambini. (ANSA).