Terremoti: boato e scossa nella notte tra Pozzuoli e Napoli

POZZUOLI (NAPOLI), 07 FEB - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 della scala Ricther è stata registrata la scorsa notte alle 4,13 con profondità di 2 chilometri. L'evento,legato al bradisismo flegreo, ha avuto epicentro in mare al largo di via Napoli tra il Rione Terra di Pozzuoli ed il quartiere napoletano di Bagnoli. La scossa è stata preceduta da un boato ed è stata avvertita da gran parte della popolazione. Nella giornata di ieri si era registrata una scossa di 0,7 di magnitudo con epicentro nella conca di Agnano. Eventi significativi nell'area flegrea non venivano avvertiti distintamente dalla popolazione dallo scorso 24 gennaio, allorchè uno sciame sismico con l'evento maggiore di magnitudo 1,0 aveva interessato l'area flegrea. (ANSA).