Calcio: Brasile, Botafogo retrocede per la 3a volta in Serie B

RIO DE JANEIRO (BRASILE), 07 FEB - Il Botafogo, club storico del campionato brasiliano di calcio, è ufficialmente retrocesso in Serie B per la terza volta nella sua storia, dopo la 18ma sconfitta in 34 giornate ieri contro lo Sport Recife (1-0) a Rio de Janeiro. Il club carioca ha annunciato quindi il licenziamento dell'allenatore Eduardo Barroca, 38 anni, che era arrivato sulla panchina il 27 novembre. Il Botafogo, in cui hanno giocato leggende come Garrincha e Jairzinho, è in cattive condizioni finanziarie e i suoi problemi sono aumentati a causa della pandemia di coronavirus, che ha ritardato di cinque mesi l'inizio del campionato 2020/21, iniziato ad agosto. Campione brasiliano nel 1968 e nel 1995, il club di Rio tornerà dunque in seconda divisione, dove ha già giocato nel 2003 e nel 2015 e dove troverà un altro grande club del Paese, il Cruzeiro, retrocesso per la prima volta nella sua storia nel 2019. (ANSA).