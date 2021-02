Mediaset fa espellere Alda D'Eusanio dal Gfvip

ROMA, 06 FEB - Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato la concorrente Alda D'Eusanio da "Grande Fratello Vip". Lo annuncia una nota ufficiale di Cologno Monzese. L'editore si dissocia "completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella casa". "Un comportamento - prosegue la nota - grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D'Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signora D'Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni". (ANSA).