Covid: Cina, via libera a secondo vaccino

PECHINO, 06 FEB - L'autorità per il farmaco cinese ha dato una via libera "condizionato" ad un secondo vaccino prodotto dalla Sinovac. Lo ha annunciato la stessa azienda farmaceutica spiegando che l'ok è arrivato dopo una serie di test in Cina e a all'estero, ad esempio in Brasile e Turchia. "L'efficacia e la sicurezza" del nuovo vaccino "devono tuttavia avere ulteriori conferme", si legge ancora nel comunicato della Sinovac. (ANSA).