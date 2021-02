Folla giovani, 'chiusa' piazza movida a Roma

ROMA, 05 FEB - Folla nel pomeriggio a San Lorenzo, una delle zone di movida della Capitale. La polizia locale ha chiuso temporaneamente piazza dell'Immacolata a causa degli assembramenti per consentire il deflusso delle persone. Controlli anche in centro e nelle altre zone di ritrovo dei ragazzi. Registrato, secondo quanto si apprende, un maggior afflusso di persone anche in centro. (ANSA).