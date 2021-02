Mosca espelle diplomatici europei'partecipazione a proteste'

MOSCA, 05 FEB - La Russia ha convocato al ministero degli Esteri gli ambasciatori di Svezia, Polonia e Germania e ha consegnato loro una nota di protesta per la partecipazione di alcuni loro diplomatici alle "proteste illegali" del 23 gennaio scorso, a Mosca e San Pietroburgo. I diplomatici in questione sono stati dichiarati "persona non grata" e dovranno lasciare la Russia "nel prossimo futuro". Lo riporta una nota del ministero sul suo sito. Intanto Stoccolma ha risposto: "Completamente infondata" la decisione di Mosca di espellere un diplomatico svedese con l'accusa di aver partecipato alle proteste. (ANSA).