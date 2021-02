Covid: Lara Magoni, siamo pronti per tornare sulle piste sci

MILANO, 05 FEB - Campane, campanacci e sirene dei battipista hanno echeggiato all'unisono per un minuto anche nelle principali stazioni sciistiche lombarde per il grande flash mob del mondo della neve dal titolo 'Per chi suona la montagna'. Dall'Aprica a Ponte di Legno, da Madesimo al Passo del Tonale, da Chiesa Valmalenco ai Piani di Bobbio, molte le località sciistiche della Lombardia che hanno aderito all'iniziativa, alla quale ha partecipato anche Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, ed ex campionessa di sci, che ha voluto celebrare questo momento nella sua Selvino, in Val Seriana, proprio nel giorno dell'anniversario della conquista della medaglia d'argento ai Mondiali di Sestriere del 1997. "Abbiamo voluto - ha spiegato l'assessore Magoni - far sentire la voce della montagna in tutta Italia, un segnale importante per dire che 'ci siamo'. Dopo tanti mesi difficili, siamo pronti a tornare a sciare e a mostrare a tutti le bellezze delle nostre vette". In Val Seriana, insieme a Lara Magoni, anche la sorella Paola (oro alle Olimpiadi a Sarajevo nel 1984) e tanti operatori del settore. (ANSA).