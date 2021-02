Governo: Grillo in delegazione M5s a consultazioni

ROMA, 05 FEB - Il fondatore dei 5 stelle Beppe Grillo dovrebbe far parte della delegazione M5s che domani incontrerà Mario Draghi per le consultazioni. E' quanto si apprende in ambienti parlamentari del Movimento. La composizione della delegazione M5s - sottolineano fonti della Camera interpellate al riguardo - non è stata ancora comunicata formalmente. (ANSA).