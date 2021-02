Sci: Cuneo Neve, pronti a riaprire in sicurezza

TORINO, 05 FEB - "L'obiettivo è di riaprire in sicurezza al pubblico il 15 febbraio e recuperare almeno qualche weekend dopo una stagione gravemente compromessa". Così Roberto Gosso, presidente di Cuneo Neve, il brand di Confindustria Cuneo che raggruppa tutte le stazioni sciistiche del Cuneese, sul via libera allo sci nelle regioni in zona gialla. "Un inverno così ricco di neve non si vedeva da anni e le nostre stazioni si sono attivate per garantire l'accessibilità agli sci club e consentire ai professionisti dello sci di allenarsi. Per la montagna, ora inizia la competizione più importante, la gara più dura, quella per superare la crisi innescata dalla pandemia", osserva Gosso che, alla vigilia dei campionati del Mondo di sci rivolge uno speciale in bocca al lupo alla cuneese Marta Bassino, "simbolo del popolo della montagna, che sa essere resiliente, perché è capace di rialzarsi, anche dopo una caduta, andare avanti e competere. La presenza di Marta, ci permette di portare l'attenzione sulle nostre montagne e sostenere il mondo dello sci - conclude - gli impiantisti, i titolari delle attività che vivono grazie al turismo invernale e tutto l'indotto". (ANSA).