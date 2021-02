Fitta nebbia a Cagliari, due voli partono in ritardo

CAGLIARI, 05 FEB - Questa mattina Cagliari, e gran parte dell'hinterland, si è svegliata sotto una fitta coltre di nebbia. Un fatto insolito ma che in città non ha creato particolari disagi sulle strade. Diversa la situazione nell'hinterland e in particolare a Elmas, Comune in cui sorge l'aeroporto. Lo scalo "Mario Mameli", infatti, era completamente avvolto dalla nebbia e due voli, quello per Milano-Linate e quello per Roma-Fiumicino sono partiti con circa 40 minuti di ritardo. Lungo la Statale 131, intorno alle 8, si è verificato un tamponamento, ma non dovrebbe essere riconducibile alla visibilità e quindi alla nebbia, visto che si era già in parte diradata. (ANSA).