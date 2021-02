Spread: stabile attorno a quota 100 in apertura

MILANO, 05 FEB - In avvio dei mercati telematici lo spread tra Btp e Bund decennali si muove di qualche frazione attorno a quota 100 punti, dopo una chiusura a 99,9 ieri. Il rendimento del Btp italiano è allo 0,541%, in un clima al momento stabile per tutti i titoli di Stato della zona euro. (ANSA).