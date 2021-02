Incendi: fiamme in albergo in centro a Trieste

TRIESTE, 05 FEB - Un incendio è divampato la notte scorsa prima delle tre, in un albergo del centro di Trieste. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con più mezzi e in pochi minuti hanno spento le fiamme, che aveva interessato un'ala del primo piano. L'hotel, il DoubleTree by Hilton, è stato comunque evacuato, si tratta di 24 persone tra le quali un disabile. Sono state effettuate le operazioni di bonifica e la messa in sicurezza dello stabile. Le fiamme hanno causato esclusivamente danni agli arredi. Non è stato ancora possibile individuare le cause dell'incendio. (ANSA).