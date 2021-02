Spread Btp-Bund tocca quota 100 punti

MILANO, 04 FEB - Il differenziale tra Btp e Bund tocca quota i 100 punti, con un minimo di 100,9 raggiunto sulla piattaforma Bloomberg, col rendimento del decennale allo 0,56%, mentre arrivano via via consensi per Mario Draghi, dalle aperture del M5s a +Europa, con una dichiarazione di Emma Bonino di pieno sostegno al premier incaricato. (ANSA).